اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ 151 ريالاً للسهم

ينطلق اليوم الأحد 19 سبتمبر عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الحالي.

وجرى تخصيص 2,400,000 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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كانت الشركة قد أعلنت أن فترة اكتتاب المؤسسات انتهت بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 471 مليار ريال.

يذكر أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كانت أعلنت اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في اكتتابها العام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد، أن عملية طرح الشركة، يأتي متسقاً مع توجهات استراتيجية مجموعة stc للنمو، وضمن سعي المجموعة وراء إنجاز العديد من المشاريع الرقمية الطموحة.

وأشار الوتيد إلى أن الاكتتاب نقلة نوعية ومهمة في دعم الشركات العاملة بمجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبار هذه الشركات من المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، فالاستثمار بالتقنية يعتبر من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات بالمملكة.

وأكد عمل stc على المساهمة في هذه الرؤية وإتاحة الفرصة للجهات الاستثمارية من شركات وأفراد للانضمام معنا في هذه الرحلة، كوننا نعتمد على خطة استراتيجية طموحة لدعم النمو المستدام.

وأشار إلى نجاح شركة solutions by stc في منظومة stc وتحولها من استحواذ بـ 100 مليون ريال لشركة تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 18 مليار ريال.