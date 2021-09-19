كل ما تريد معرفته عن اكتتاب solutions by stc

يبدأ اليوم الأحد، اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc والتي ستستمر حتى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الحالي.

وتمتلك شركة الاتصالات السعودية 97% من أسهم solutions by stc، بشكل مباشر قبل الطرح، و100% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر قبل الطرح من خلال ملكيتها لشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة التي تملك نسبة 3% من أسهم الشركة قبل الطرح.

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يبلغ رأسمال solutions by stc نحو 1.2 مليار ريال مدفوعاً بالكامل ويتوزع على 120 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

تطرح الشركة 24 مليون سهم تمثل ما نسبته 20% من رأسمالها للاكتتاب العام بسعر طرح قدره 151 ريالا للسهم.

ويبلغ إجمالي قيمة الطرح 3.62 مليار ريال، وسيتم توزيع متحصلات الطرح المقدرة بنحو 3.624 مليار ريال بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة بمبلغ 63.3 مليون ريال على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد 2.4 مليون سهم طرح كحد أقصى بما يمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وجرى تغطية اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، ووصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 471 مليار ريال.

وبلغ عدد أسهم الطرح للمؤسسات 24 مليون سهم بما يمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم كحد أدنى بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتتمثل طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في توفر نماذج الاكتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة الطرح في المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة في فروعها.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، وتبلغ قيمة الحد الأدنى للأفراد 1510 ريال، بينما يبلغ الحد الأعلى 600 ألف سهم، والحد الأعلى في القيمة 90.6 مليون ريال.

ويتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد بموعد أقصاه يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، علماً بأن الحد الأدنى للتخصيص هو 10 أسهم لكل مكتتب فرد، بينما الحد الأعلى للتخصيص هو 600 ألف سهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم إن وجد على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي الأسهم التي طلب الاكتتاب فيها.

وفي حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 240 ألف مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، وفي هذه الحالة سيتم تخصيص الأسهم وفقاً لما تحدده الشركة والمستشارون الماليون.

وتقوم بدور متعهدو التغطية شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعودية.