"باتك" تقر شراء 35.8% من رأسمال "حلول المدن الذكية"

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، موافقة الجمعية العامة العادية على شراء 35.8% من حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمملوكة لشركة الوقوف الذكي القابضة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين جميع الأطراف، وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

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وأشارت الشركة إلى أن لرئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد الصانع وعضو مجلس الإدارة فراس بن خالد البواردي مصلحة غير مباشرة فيها.

كما تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "امنكو" والتي لرئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد الصانع، ونائب رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله العيسى، والعضو المنتدب محمد بن سعود الزامل، وعضو مجلس الإدارة فراس بن خالد البواردي، وعضو مجلس الإدارة فهد بن مبارك القثامي، مصلحة غير مباشرة فيها.

وتتمثل الصفقة في شراء كامل الحصص المملوكة للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "امنكو" في رأسمال شركة حلول المدن الذكية، وذلك مقابل القيمة الدفترية ودون أي شروط تفضيلية.

وفي مايو الماضي، وقعت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة الوقوف الذكي القابضة، وذلك للاستحواذ على ما نسبته 35.8% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بمقابل نقدي بلغ 107.9 مليون ريال مبدئياً.

وتحولت "باتك" إلى تحقيق صافي ربح بنحو 3.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر بنحو 7.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت الشركة قد حققت صافي خسائر بنحو 3.76 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "باتك" في بيان سابق، إن التحول إلى الربحية في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% حيث بلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2021 مبلغ 108.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 98.1 مليون خلال الربع الثاني من العام 2020.