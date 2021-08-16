"باتك" تتحول للربحية بـ3.8 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك" إلى تحقيق صافي ربح نحو 3.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 7.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت الشركة قد حققت صافي خسائر نحو 3.76 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "باتك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول إلى الربحية في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% حيث بلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2021 مبلغ 108.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 98.1 مليون خلال الربع الثاني من العام 2020.

وأضافت أن ارتفاع الأرباح يعود أيضاً إلى الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 124% حيث بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني من العام 2021 مبلغ 11.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 5 ملايين ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، وكذلك شمول الربع الحالي على عكس مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بصافي مبلغ 3.6 مليون ريال مقارنة بتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.

وأشارت كذلك إلى الزيادة في الإيرادات المحققة والغير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والإيرادات الأخرى حيث بلغت 1.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بمبلغ 261 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 90.7 ألف ريال في النصف الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 10.31 مليون ريال في النصف الأول من 2020.