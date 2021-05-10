خسائر "باتك" ترتفع 21% في الربع الأول من 2021

ارتفعت خسائر شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك" بنسبة 20.86% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 3.76 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 3.11 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "باتك" بنسبة 67.85% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 11.71 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "باتك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في تحقيق صافي خسارة خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام 2020 يعود بشكل جوهري إلى الانخفاض في إجمالي الربح بقيمة 5.55 مليون ريال، وذلك نتيجة الزيادة في تكاليف التشغيل حيث بلغت نسبة تكاليف التشغيل خلال الربع الأول من العام الجاري 92% مقارنة بنسبة 86% للربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الاستثنائية في تكاليف قطاع النقل البري، والتكاليف التشغيلية لمشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية والتي مازال تحت مرحلة التجهيزات وعدم التشغيل بشكل كامل للمواقع.

وذكرت الشركة أن زيادة الخسائر يعود أيضاً إلى الزيادة في التكاليف التمويلية بنسبة 98% حيث بلغ المصاريف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 2.76 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 1.39 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وذلك نتيجة زيادة التسهيلات البنكية في بعض شركات المجموعة نتيجة إضافات أصول جديدة وتنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية.

كانت النتائج المالية السنوية لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك"، قد أظهرت تحولها للخسارة بنحو 12.85 مليون ريال في 2020، مقارنة بصافي أرباح نحو 6.9 مليون ريال في 2019.