.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طيبة للاستثمار توقع عقد تشغيل فندق بالمدينة المنورة مع أكور العالمية

  • الخط
طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

طيبة للاستثمار توقع عقد تشغيل فندق بالمدينة المنورة مع أكور العالمية

مدة العقد 15 سنة من تاريخ التشغيل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توقيع عقد تشغيل فندق نوفوتيل بالمدينة المنورة المملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية، إحدى الشركات التابعة لطيبة، مع شركة أكور العالمية.

وقالت طيبة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن شركة أكور بالعلامة التجارية نوفوتيل بإدارة وتشغيل الفندق الذي سيتم إنشاؤه على قطعتي الأرض رقم 2018 و2019 بالجهة الغربية للمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويحتوي الفندق على 20 جناحا و394 غرفة فندقية بالإضافة للخدمات الفندقية ومواقف السيارات.

وأضافت أن مدة العقد 15 سنة من تاريخ التشغيل، ويبدأ الأثر المالي بعد بدء التشغيل المتوقع أن يبدأ إعتباراً من عام 2025.

جيف بيزوس يتبرع بمليار دولار لهذه الجهود قصص اقتصادية ثروات جيف بيزوس يتبرع بمليار دولار لهذه الجهود

وأوضحت أن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فجأة اختفت مئذنة المسجد الأعظم.. الجزائريون حائرون فجأة اختفت مئذنة المسجد الأعظم.. الجزائريون حائرون
فيديو يثير غضبا بأميركا.. إهانات وأحصنة تدفع مهاجرين عزلاً فيديو يثير غضبا بأميركا.. إهانات وأحصنة تدفع مهاجرين عزلاً
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد