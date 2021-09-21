طيبة للاستثمار توقع عقد تشغيل فندق بالمدينة المنورة مع أكور العالمية

أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توقيع عقد تشغيل فندق نوفوتيل بالمدينة المنورة المملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية، إحدى الشركات التابعة لطيبة، مع شركة أكور العالمية.

وقالت طيبة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن شركة أكور بالعلامة التجارية نوفوتيل بإدارة وتشغيل الفندق الذي سيتم إنشاؤه على قطعتي الأرض رقم 2018 و2019 بالجهة الغربية للمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويحتوي الفندق على 20 جناحا و394 غرفة فندقية بالإضافة للخدمات الفندقية ومواقف السيارات.

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وأضافت أن مدة العقد 15 سنة من تاريخ التشغيل، ويبدأ الأثر المالي بعد بدء التشغيل المتوقع أن يبدأ إعتباراً من عام 2025.

وأوضحت أن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل.