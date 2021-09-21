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"اللجين" تستحوذ على حصة إضافية في "ناتبت" بـ82 مليون ريال

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اللجين- شركة ناتبت التابعة لها
شركة "ناتبت"
سوق السعودية

"اللجين" تستحوذ على حصة إضافية في "ناتبت" بـ82 مليون ريال

تمثل ما نسبته 1.55% من مجموع أسهم شركة ناتبت

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اللجين القابضة عن شراء حصص شركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة في الشركة التابعة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بقيمة 82 مليون ريال.

وذكرت "اللجين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 1,658,821 سهما بسعر 49.43 ريال للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 1.55% من مجموع أسهم شركة "ناتبت".

وأضافت أنها ستمول قيمة الصفقة من خلال تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الإنماء.

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وشركة ناتبت هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين، التابع لها في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته.

ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من 107 ملايين سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وبلغت إيرادات "ناتبت" 1.207 مليار ريال في 2020، وحققت صافي ربح 412 مليون ريال.

وذكرت "اللجين" أن الصفقة تدعم الخطط الاستراتيجية للشركة بزيادة استثماراتها، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في الربع الثالث لعام 2021.

وبتنفيذ الصفقة تصبح نسبة ملكية شركة اللجين القابضة في شركة ناتبت 74.98%، مقارنة بنسبة 73.43% قبل الصفقة.

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