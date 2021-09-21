STC و"ضوئيات المتكاملة" توقعان اتفاقية لتطوير البنية  الرقمية في السعودية

وقعت stc وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية استخدام شبكات stc لتطوير البنية التحتية الرقمية في السعودية، تحت مظلة خدمات إنترنت الأشياء (IOT)، بهدف تمكين المواطنين والشركات من الاستفادة من النمو المستدام وازدهار الفرص الاجتماعية والاقتصادية.

وأفادت "stc" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تمكن شركة "ضوئيات" من استخدام نطاق الطيف الترددي لشبكة الهاتف المتحرك اللاسلكية الخاصة بشركة stc ، ما يمكنها من تقديم عدد من تطبيقات إنترنت الأشياء مثل: خدمات المنازل الذكية، المدن الذكية، العدادات الذكية، السيارات المتصلة، والحلول الأمنية والصحية للأعمال التجارية.

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وستسمح stc لشركة ضوئيات، بإمكانية الوصول إلى شبكة الجوال بها، بما في ذلك تقنيات النطاق العريض منخفضة الطاقة (LPWA) في مختلف أنحاء المملكة؛ لتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة المتصلة، حيث ستمكن تغطية شبكة الجوال الواسعة لشركة stc أفضل اتصال لاسلكي لأجهزة الاستشعار الداخلية والخارجية للاتصال بمنصات "ضوئيات" المتينة، التي ستسمح للعملاء بالتوسع التقني وتطوير أعمالهم التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين في stc، محمد العبادي: "نحن في stc فخورون ببناء مجتمع VNOs (مشغلو الشبكات الافتراضية) لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في السعودية.

وذكر العبادي، أن هذه الاتفاقية مع "ضوئيات المتكاملة" تأتي تماشياً مع رؤية 2030 المتمثلة في زيادة الرقمنة في السوق السعودية، من خلال زيادة عروض إنترنت الأشياء و M2M في عدد من الصناعات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ضوئيات المتكاملة" أحمد سندي، إن توقيع اتفاقية استخدام شبكات مع stc سيحقق أعلى مستوى من القدرات والحلول الابتكارية لخدمة العملاء، خصوصاً في قطاع الطاقة والمدن الذكية وغيرها من الاستخدامات الجوهرية.

الجدير بالذكر، أن الشركتين تتعاونان للاستفادة من إمكانياتهما لنشر خدمات إنترنت الأشياء(IOT) في تمكين الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وستساعد تغطية شبكة (stc) الواسعة ورؤية "ضوئيات" معاً، في بناء الجيل الجديد من خدمات إنترنت الأشياء.