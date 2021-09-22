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ايفرغراند تتوصل إلى تسوية مع حاملي سنداتها لكوبون يُستحق غدا

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مبنى مجموعة إيفرغراند الصينية
مبنى مجموعة إيفرغراند الصينية
اقتصاد الصين

ايفرغراند تتوصل إلى تسوية مع حاملي سنداتها لكوبون يُستحق غدا

المركزي الصيني ضخ 18.6 مليار دولار بالقطاع المصرفي لتهدئة الأسواق

دبي - العربية.نت

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هدأت المخاوف بعض الشيء في الأسواق المالية بعد بيان غامض الصياغة من إيفرغراند بشأن سداد الكوبون المستحق على سنداتها المحلية باليوان.

وقالت وحدة العقارات التابعة لشركة ايفرغراند إن سداد الفائدة المستحقة في 23 سبتمبر على إحدى سنداتها المقومة باليوان تمت تسويتها من خلال مفاوضات خارج غرفة المقاصة من دون تحديد المبلغ المستحق أو تاريخ تسديده.

وأشارت تقديرات من بلومبرغ وRFINITIV إلى أن الكوبون المستحق بنحو 36 مليون دولار.

وضخ البنك المركزي الصيني 18.6 مليار دولار في القطاع المصرفي وسط مخاوف من أزمة ديون ايفرغراند في خطوة تهدف لتهدئة الأسواق.

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