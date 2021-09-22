"التطويرية الغذائية" تطلب مجدداً الانتقال إلى السوق الرئيسي

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية السعودية لهذا الغرض.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بعد موافقة مجلس إدارة الشركة في 11 سبتمبر 2021، على الانتقال إلى السوق الرئيسية.

مادة اعلانية

وكانت الشركة قد أعلنت الخطوة ذاتها للانتقال للسوق الرئيسية خلال العام الماضي، إلا أن الطلب لم يكتمل بسبب رفض هيئة السوق المالية السعودية و"تداول السعودية".

وفي مارس 2021، قررت "تداول السعودية" بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، رفض طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت "تداول السعودية"، في بيانها حينها، إنه يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأشارت "تداول"، إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.