"دله الصحية" تعتزم توزيع 45 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2021، بواقع 45 مليون ريال، لعدد 90 مليون سهم.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وأضافت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم 30 سبتمبر 2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 14 أكتوبر 2021.

كانت أرباح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية"، بعد الزكاة والضريبة، قد ارتفعت بنسبة 618.57% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 50.3 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي ربح "دله الصحية" بنسبة 300.38% في النصف الأول من 2021، ليصل إلى 104.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 26.2 مليون ريال في النصف الأول من 2020.