سيراميك رأس الخيمة تقترض لإنشاء خط إنتاج جديد مؤتمت بالكامل

حصلت شركة سيراميك رأس الخيمة على قرض من بنك الإمارات للتنمية، لتمويل إنشاء خط إنتاج جديد مؤتمت بالكامل، وذلك ضمن "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية.

وجرى توفير قرض للشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتكلفة منخفضة لتمويل رأس المال لإنشاء خط الإنتاج الجديد، والذي سيكون أوفر على المدى البعيد للشركة، ويزيد من تنافسيتها، وفقا لما قاله وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتي، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي.

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وقال الفلاسي، إن تبني التكنولوجيا في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يكون مكلفا في البداية، لكنه يحقق للشركات وفرا كبيرا على المدى البعيد.

وتابع الفلاسي: "المصرف تكلف بتمويل رأس المال مع نسبة إقراض منخفضة تكون بالنسبة للشركة أوفر عليها على المدى البعيد لتبني هذه التكنولوجيا"، ولكي تقلص تكلفة العمالة وتصبح تنافسيتها أعلى.

وأشار إلى أن حكومة الإمارات أطلقت مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، وذلك ضمن مشاريع الخمسين، والذي سيمكن هذه المؤسسات من إجراء "التحول المرن" باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فيما تم تخصيص 5 مليارات درهم لتنفيذ المشروع عن طريق "مصرف الإمارات للتنمية".

ويهدف المشروع إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال جذابة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين ودعم النمو المستمر للصناعات الوطنية وتحسين قدرتها على المنافسة وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لصناعات مستقبلية رائدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى وقوة عاملة ماهرة ومتطورة تقنياً.

يقدم المشروع 5 مليارات درهم خلال 5 سنوات بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية" لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، كما يساهم في توفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، ويهدف لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%.

وارتفعت أرباح شركة سيراميك رأس الخيمة، بنسبة 136% بنهاية الربع الأول 2021، على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة 60.7 مليون درهم مقابل أرباح قيمتها 25.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.