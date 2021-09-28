.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ألفا ظبي تتم الاستحواذ على 95% من أسهم "بوابة الإمارات للخدمات الأمنية"

  • الخط
شعار ألفا ظبي
ألفا ظبي
سوق أبوظبي

ألفا ظبي تتم الاستحواذ على 95% من أسهم "بوابة الإمارات للخدمات الأمنية"

"بوابة الإمارات" تعمل في مجال خدمات الأمن والحماية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة"، في بيان لها على سوق أبوظبي المالي اليوم الثلاثاء، عن إتمامها عملية الاستحواذ على 95% من حصص رأسمال شركة بوابة الإمارات للخدمات الأمنية.

تأسست شركة "بوابة الإمارات" التي تعمل في مجال خدمات الأمن والحماية، في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي.

وكانت "ألفا ظبي" القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، أعلنت في يونيو عن استحواذها على أصول جديدة مملوكة لشركة "موربان"، وشملت هذه الصفقة كلاً من منتجع Cheval Blanc Randheli الشهير في جزر المالديف وشركة اتحاد العالمية للضيافة، المتخصصة في إدارة المرافق.

أرباح "ألفا ظبي" الفصلية تقفز 26 ضعفا إلى 730 مليون درهم شركات سوق أبوظبي أرباح "ألفا ظبي" الفصلية تقفز 26 ضعفا إلى 730 مليون درهم

وبموجب هذه الصفقة، ارتفعت قيمة إجمالي الأصول التي استحوذت عليها ألفا ظبي القابضة من شركة "موربان" إلى 2.5 مليار درهم، عقب إعلانها سابقاً عن إبرام صفقة وصلت قيمة أصولها إلى 1.7 مليار درهم، والتي استحوذت ألفا ظبي بموجبها على مجموعة من الأصول شملت منتجع "سانت ريجيس جزيرة السعديات"، ومنتجعات "لاكشري كوليكشن الوثبة" الصحراوية، وعلامة "لو نوار كافيه" التجارية.

يذكر أن الإدراج المباشر والتداول على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بدأ في سوق أبوظبي المالي أواخر يونيو، ويبلغ رأسمال الشركة 10 مليارات درهم، وتعمل في 5 قطاعات ولديها 25 شركة تابعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
بزمن كورونا.. نصائح من خبراء لتقوية المناعة بزمن كورونا.. نصائح من خبراء لتقوية المناعة
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
الاحتفال باليوم الوطني الاحتفال باليوم الوطني
شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون
تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر
شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها
قبل أن تذهب
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد