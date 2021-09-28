ألفا ظبي تتم الاستحواذ على 95% من أسهم "بوابة الإمارات للخدمات الأمنية"

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة"، في بيان لها على سوق أبوظبي المالي اليوم الثلاثاء، عن إتمامها عملية الاستحواذ على 95% من حصص رأسمال شركة بوابة الإمارات للخدمات الأمنية.

تأسست شركة "بوابة الإمارات" التي تعمل في مجال خدمات الأمن والحماية، في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي.

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وكانت "ألفا ظبي" القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، أعلنت في يونيو عن استحواذها على أصول جديدة مملوكة لشركة "موربان"، وشملت هذه الصفقة كلاً من منتجع Cheval Blanc Randheli الشهير في جزر المالديف وشركة اتحاد العالمية للضيافة، المتخصصة في إدارة المرافق.

وبموجب هذه الصفقة، ارتفعت قيمة إجمالي الأصول التي استحوذت عليها ألفا ظبي القابضة من شركة "موربان" إلى 2.5 مليار درهم، عقب إعلانها سابقاً عن إبرام صفقة وصلت قيمة أصولها إلى 1.7 مليار درهم، والتي استحوذت ألفا ظبي بموجبها على مجموعة من الأصول شملت منتجع "سانت ريجيس جزيرة السعديات"، ومنتجعات "لاكشري كوليكشن الوثبة" الصحراوية، وعلامة "لو نوار كافيه" التجارية.

يذكر أن الإدراج المباشر والتداول على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بدأ في سوق أبوظبي المالي أواخر يونيو، ويبلغ رأسمال الشركة 10 مليارات درهم، وتعمل في 5 قطاعات ولديها 25 شركة تابعة.