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دانة غاز تفوز بتعويض قيمته 607.5 مليون دولار في دعوى ضد إيران

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دانة غاز
سوق أبوظبي

دانة غاز تفوز بتعويض قيمته 607.5 مليون دولار في دعوى ضد إيران

الشركة الإماراتية تعتزم إطلاق دعوى تحكيم أخرى في العام المقبل

دبي - رويترز

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قالت شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز اليوم الثلاثاء، إن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن إمدادات الغاز مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

ويتعلق النزاع بعقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما بين شركة نفط الهلال التابعة لدانة غاز والشركة الإيرانية. وتقول دانة غاز إنه لم يجر توصيل أي غاز.

وتأتي التعويضات التي حُكم بها في أعقاب حكم لصالح "دانة غاز" في 2014، وهي لثمانية أعوام ونصف الأولى من الاتفاق الممتد لـ 25 عاما، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2005.

وقالت دانة غاز في بيان، إنه تم تحديد جلسة استماع نهائية بشأن "مطالبة أكبر بكثير" للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023.

وأضافت أن المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز بشكل كبير ميزانيتها العمومية.

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