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شركة تابعة لـ"مهارة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 85% في "شفاء العربية"

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مهارة للموارد البشرية
مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"مهارة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 85% في "شفاء العربية"

مدة المذكرة 6 أشهر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، عن توقيع شركتها التابعة لها "مسار النمو للاستثمار" مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة شفاء العربية الطبية بهدف الاستحواذ على حصة 85% من أسهم الشركة.

وأفادت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، بأن "مسار النمو" المملوكة بنسبة 100% تستهدف الاستحواذ على الحصة من شركة شفاء العربية الطبية المتخصصة في مجال الخدمات الطبية المنزلية والتشغيل الطبي للمجمعات.

وأوضحت الشركة أن مدة المذكرة تصل لنحو 6 أشهر، ونصت أهم شروط المذكرة على الانتهاء من الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي والحصول على الموافقات اللازمة.

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وأشارت إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية تتضمن القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه، والتقييم، والمفاوضات النهائية، وتوقيع اتفاقيات البيع والشراء، والتقديم على الجهات المعنية للحصول على الموافقات.

وأضافت "مهارة" أن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة وأي موافقات نظامية ذات صلة.

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