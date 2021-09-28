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"مدينة المعرفة" تكلف محمد آل الشيخ مبارك بمهام الرئيس التنفيذي

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مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

"مدينة المعرفة" تكلف محمد آل الشيخ مبارك بمهام الرئيس التنفيذي

خلفاً للمهندس سامي بن عبدالعزيز المخضوب

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارتها بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتكليف محمد بن عبدالحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك بمهام الرئيس التنفيذي لها خلفاً للمهندس سامي بن عبدالعزيز المخضوب الذي ينتهي عقد عمله لدى الشركة في 30 سبتمبر 2021.

وقالت "مدينة المعرفة" في بيان على "تداول السعودية"، إن محمد بن عبدالحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك، يباشر عمله مطلع أكتوبر 2021، ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرات غنية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري اكتسبها من خلال عمله لدى مؤسسات مرموقة منها شركة الرياض المالية وهيئة السوق المالية.

والتحق محمد بن عبدالحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك بالعمل لدى شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في العام 2019 في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار.

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وهو حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك فيصل كما حضر العديد من الدورات المتخصصة والتنفيذية بجانب مشاركته في عضوية عدد من اللجان الاحترافية.

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