أرباح "عطاء التعليمية" السنوية تنخفض 51%

أظهرت النتائج السنوية لشركة عطاء التعليمية، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2021، بنسبة 51.1% إلى 37.06 مليون ريال، مقابل 69.6 مليون ريال في العام المالي السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "سوق تداول"، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض صافي إيرادات النشاط بنسبة 17% نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة واستمرار التعليم عن بعد جراء الجائحة العالمية.

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وذكرت الشركة أن تراجع الأرباح يأتي على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 7% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 38% وذلك بسبب توقف الأنشطة الطلابية وعدم تشغيل المقاصف نتيجة إغلاق المدارس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت الشركة: "تم عرض وإعادة تبويب عناصر وإيضاحات القوائم المالية السنوية الموحدة لفترة المقارنة، والتي تضمنت زيادة الذمم الدائنة بمبلغ 3.6 مليون ريال كالتزامات عقد إيجار مجمع العروبة، بالإضافة إلى زيادة المستحق إلى أطراف ذات علاقة بمبلغ 8.9 ميلون ريال كالتزامات عقد إيجار المجمعات التعليمية المملوكة لأحد أعضاء مجلس الإدارة".

وقامت شركة عطاء خلال السنة الحالية بالاستحواذ على شركة مدارس العلم العالمية، وشركة مدارس الوسط الأهلية للتعليم والتدريب وقد تم توحيد القوائم المالية للشركتين مع القوائم المالية لشركة عطاء.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في يوليو 2021 بقيمة 40 مليون ريال، موزعة على 40 مليون سهم بواقع ريال واحد للسهم تعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم الأصلي.

كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأسمال "عطاء التعليمية" بنسبة 10% من 400 مليون إلى 440 مليون ريال، عبر توزيع أسهم منحة، وتأتي الزيادة بغرض دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.