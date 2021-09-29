"معادن" السعودية تستأجر 4 سفن لنقل الأمونيا

وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اتفاقيات مع شركتي Thenamaris وExmarMarine NV لاستئجار 4 سفن لنقل مادة الأمونيا التي تنتجها "معادن"، وذلك خلال مؤتمر المنظمة الدولية للأسمدة المقام في البرتغال.

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل.

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وفي ظل هذه الاتفاقيات، سيزداد حجم أسطول معادن البحري المخصص لنقل الأمونيا عبر العالم إلى 7 سفن، بقدرة شحن سنوية تبلغ نحو مليوني طن.

وتحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، نحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 434.15 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت أرباح "معادن" بنسبة 45.1% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 761.15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.