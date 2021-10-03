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رئيس BioNTech يتوقع الحاجة لتركيبة جديدة من لقاح فايزر منتصف 2022

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لقاح فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

رئيس BioNTech يتوقع الحاجة لتركيبة جديدة من لقاح فايزر منتصف 2022

شاهين: لقاح جديد العام الحالي قد لا يكون هاماً

دبي - العربية.نت

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قال رئيس شركة بيونتيك BioNTech SE، الشركة الألمانية التي طورت أول لقاح لـ كوفيد-19، إن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى صيغة جديدة بحلول منتصف عام 2022 للحماية من الطفرات المستقبلية للفيروس.

وصرح أوغور شاهين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، لصحيفة فاينانشيال تايمز أنه في حين أن المتغيرات الحالية لفيروس كورونا مثل سلالة دلتا المعدية، لم تكن مختلفة بما يكفي لتقويض اللقاحات الحالية، فإن سلالات جديدة ستظهر يمكنها التهرب من جرعات اللقاحات المعززة، ودفاعات الجسم المناعية.

وأضاف: "تطوير لقاح هذا العام غير ضروري تماماً، ولكن بحلول منتصف العام المقبل، قد يكون الوضع مختلفاً، هذا تطور مستمر، وهذا التطور بدأ للتو".

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ودخلت شركة بيونتيك في شراكة مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر لتطوير لقاح كورونا.

وفي الشهر الماضي، قدمت الشركات بيانات أولية إلى المنظمين الأميركيين حول استخدام اللقاح في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، وهي خطوة أقرب إلى إعطاء اللقاحات للأطفال في سن المدرسة.

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