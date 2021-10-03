"سيسكو" توضح الأثر المالي من بيع حصة في محطة بوابة البحر الأحمر

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن الأثر المالي المترتب عن بيع 21.2% من حصتها المباشرة، بالإضافة إلى بيع 4% من حصة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "لوجي بوينت"، التي تمتلك فيها سيسكو 76% من رأس المال، وذلك في شركتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر بعد الانتهاء من تكاليف المعاملات المرتبطة.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها حصلت على إجمالي مقابل مالي للصفقة قدره 556.5 مليون ريال، قبل احتساب تكاليف المعاملة، مقابل بيع نسبة 21.2% من حصتها في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

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وأضافت أن شركة "لوجي بوينت" حصلت على إجمالي مقابل مالي للصفقة قدره 105 ملايين ريال، قبل احتساب تكاليف المعاملة، مقابل بيع نسبة 4% من أسهمها في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

وأوضحت "سيسكو"، أنه تم معالجة المعاملة حسابياً على أنها حدث غير قابل للتعديل خلال الربع الثاني من عام 2021 وتم الإفصاح عن المعاملة ومعالجتها المحاسبية في الإيضاحات حول القوائم المالية للربع الثاني من عام 2021.

وذكرت "سيسكو" أنه بعد الانتهاء من تكاليف المعاملة، سيكون تأثير المعاملة على القوائم المالية للربع الثالث من عام 2021، الذي سيخضع للتدقيق من قبل مدققي الحسابات الخارجيين كما يلي:

سيظهر الأثر المحاسبي على المعاملة فقط من خلال بيان المركز المالي الموحد ( قائمة المركز المالي) وبالتالي لن يتم تسجيل أي تأثير في قائمة الدخل الموحده للمجموعة خلال الربع الثالث من عام 2021.

سينعكس صافي الأثر المحاسبي المجمع غير المدقق البالغ 361.9 مليون ريال (خاضع للتدقيق من قبل مدققي الحسابات الخارجيين) لكل من معاملات "سيسكو" و"لوجي بوينت" على حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للربع الثالث من عام 2021.

ستنخفض حصة سيسكو من صافي دخل شركة محطة بوابة البحر الأحمر، من 60.6% إلى 36.36% في الربع الثالث من عام 2021.

وأضافت أنه من منظور محاسبي، ستواصل شركة سيسكو توحيد القوائم المالية لشركة محطة بوابة البحر الأحمر من خلال حصتها المتبقية في الشركة.