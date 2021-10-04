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"الاتحاد للطيران" تبحث عن ألف موظف للانضمام إلى طواقم الضيافة الجوية

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طيران الاتحاد
طيران الاتحاد
طيران

"الاتحاد للطيران" تبحث عن ألف موظف للانضمام إلى طواقم الضيافة الجوية

في ظل انتعاش الطلب على السفر

دبي - رويترز

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قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي، اليوم الاثنين، إنها تعتزم تعيين ما يصل إلى ألف من أفراد طواقم الضيافة الجوية‭‭‭ ‬‬‬في ظل انتعاش الطلب على السفر، مع تخفيف القيود على الحدود الدولية وزيادة العمليات.

وأضافت الناقلة المملوكة لحكومة الإمارة، أنها ستنظم فعاليات توظيف في عشر مدن، منها أبوظبي وبيروت وأمستردام وبرشلونة وميلانو، من 11 أكتوبر حتى 22 نوفمبر.

وقال جهاد متَى، رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الاتحاد للطيران في بيان: "كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية في غاية الصعوبة، إلا أن أمامنا الكثير مما يمنح التفاؤل والإيجابية مع تخفيف قيود السفر. لقد قمنا بتعزيز عملياتنا التشغيلية لتلبي الزيادة الجديدة في الطلب".

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