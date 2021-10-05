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"كيمانول" تتقدم بطلب زيادة رأس المال بـ 550 مليون ريال

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كيمانول
كيمانول
سوق السعودية

"كيمانول" تتقدم بطلب زيادة رأس المال بـ 550 مليون ريال

عبر طرح أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، عن تقدمها بطلب إلى هيئة السوق المالية السعودية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 550.491 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس 2021، خطتها لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، بقيمة 550,491,370 ريال.

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تهدف "كيمانول" بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية.

وفق بيان سابق، ذكرت الشركة أنها تسلمت موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة طاقته الإنتاجية بحوالي 100,000 طن، ما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج للشركة ورفع العوائد المالية.

وذكرت أن هذه التوسعة ستؤدي إلى البدء بمشاريع الشركة المستقبلية التي تم الإعلان عنها في تاريخ 02 مارس 2020، لمواءمة النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030. وتسعى الشركة إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

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