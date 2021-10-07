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طيبة للاستثمار ترسي عقداً لتنفيذ مبنى فندقي في الرياض بـ377.5 مليون ريال

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طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

طيبة للاستثمار ترسي عقداً لتنفيذ مبنى فندقي في الرياض بـ377.5 مليون ريال

على الأرض المملوكة لشركة العقيق للتنمية العقارية إحدى الشركات التابعة لها

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الخميس، عن ترسية تنفيذ أعمال مشروع مبنى فندقي في مدينة الرياض على الأرض المملوكة لشركة العقيق للتنمية العقارية، إحدى الشركات التابعة لها، مع المقاول الرئيسي شركة السعد للمقاولات العامة.

وقالت "طيبة للاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة المشروع 377.5 مليون ريال.

وأضافت أن تفاصيل المشروع تتمثل في مبنى فندقي يتكون من 18 طابقا يحتوي على 302 جناح وشقة وغرفة فندقية، بالإضافة للخدمات الفندقية ومجمع تجاري ومراكز ترفيهية ونادٍ صحي ومواقف السيارات.

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وأوضحت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

ويقع المبنى على الأرض الواقعة بحي العليا على تقاطع طريق مكة المكرمة وطريق التخصصي بمساحة إجمالية قدرها 11.073 ألف متر مربع.

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