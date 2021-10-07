هولندا تطلب من أبل تغيير نظام الدفع داخل التطبيقات

وجدت سلطة مكافحة الاحتكار الهولندية، أن قواعد شركة آبل المتعلقة باستخدام نظام الدفع داخل تطبيقاتها غير تنافسية، وطلبت منها إجراء التغييرات اللازمة.

يأتي ذلك مع زيادة الشكاوى من قِبل مطوري التطبيقات بعد أن أجبرتهم آبل على استخدام نظام الدفع الخاص بها، والذي تتقاضى بموجبه الشركة عمولات تتراوح بين الـ 15% و الـ 30%.

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وتضمنت آخر الشكاوى، شكوى من Match Group، وهي الشركة المالكة لتطبيق Tinder والتي قالت إن قواعد آبل تعيقها عن الاتصالات المباشرة مع عملائها بشأن المدفوعات.