سمو العقارية تشتري حصة 80% في "المحافل للتجارة"

أعلنت شركة سمو العقارية، عن الاستحواذ على حصة 80% من شركة المحافل للتجارة والمقاولات المحدودة.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن شركة "المحافل" ستقوم باستثمار وتطوير الأرض الواقعة في منطقة مكة المكرمة -بلدية عسفان على طريق الهجرة- والبالغ مساحتها (1,321,749.48) متر، والتي تستأجرها الشركة بعقد إيجار طويل المدة (25 سنة).

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وبحسب البيان، تستهدف إقامة سوق نفع عام متعددة الأغراض، وستقوم شركة سمو العقارية بإدارة تطوير وتنفيذ المشروع.

وتوقعت "سمو" أن يكون للاستحواذ أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة المالية اعتباراً من بداية تشغيل المشروع.

وتعد شركة سمو العقارية إحدى 4 شركات تم إدراجها بالسوق السعودية خلال العام الماضي، ونجحت في جمع 30 مليون ريال.