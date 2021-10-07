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سمو العقارية تشتري حصة 80% في "المحافل للتجارة"

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سمو العقارية
سمو العقارية
سوق السعودية

سمو العقارية تشتري حصة 80% في "المحافل للتجارة"

تستهدف الشركة إقامة سوق عامة متعددة الأغراض

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سمو العقارية، عن الاستحواذ على حصة 80% من شركة المحافل للتجارة والمقاولات المحدودة.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن شركة "المحافل" ستقوم باستثمار وتطوير الأرض الواقعة في منطقة مكة المكرمة -بلدية عسفان على طريق الهجرة- والبالغ مساحتها (1,321,749.48) متر، والتي تستأجرها الشركة بعقد إيجار طويل المدة (25 سنة).

وبحسب البيان، تستهدف إقامة سوق نفع عام متعددة الأغراض، وستقوم شركة سمو العقارية بإدارة تطوير وتنفيذ المشروع.

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وتوقعت "سمو" أن يكون للاستحواذ أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة المالية اعتباراً من بداية تشغيل المشروع.

وتعد شركة سمو العقارية إحدى 4 شركات تم إدراجها بالسوق السعودية خلال العام الماضي، ونجحت في جمع 30 مليون ريال.

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