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"سيسكو" تعلن استراتيجية جديدة لزيادة النمو خلال 5 سنوات

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سيسكو
سوق السعودية

"سيسكو" تعلن استراتيجية جديدة لزيادة النمو خلال 5 سنوات

وتركز على الاستثمار في أصول ذات فرص استثمارية كبيرة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، عن استراتيجيتها الجديدة لرفع معدلات النمو خلال الخمس سنوات القادمة.

وقالت "سيسكو" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف أيضا تعزيز مكانتها القيادية في جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة للشركة "الموانئ - الخدمات اللوجستية - قطاع المياه".

وأفادت الشركة بأن الاستراتيجية الجديدة لشركة سيسكو تسعى للاستفادة من قدراتها الحالية في قطاعاتها الرئيسية، وذلك من خلال الاستثمار في أصول ذات فرص استثمارية كبيرة لزيادة قيمة محفظتها الاستثمارية الحالية وتحقيق عوائد مجزية للشركة ومساهميها خلال جدول زمني قصير المدى.

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وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحقيق أهداف نمو الاستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار في منشأتها الحالية، وأيضاً الاستثمارات الجديدة.

ونصت الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية، شملت التوسع في نطاق أعمال قطاع الخدمات اللوجستية مع التركيز على نموذج الأصول الخفيفة، أما الركيزة الثانية فتشمل التوسع الدولي في قطاع الموانئ.

ولفتت إلى أن الركيزة الثالثة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من جميع إمكانات وقدرات المحفظة الاستثمارية الحالية.

وكان صافي أرباح "سيسكو" عن الربع الثاني من العام الجاري، سجل تراجعا بنسبة 60% إلى 22.5 مليون ريال، مقابل 56.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال لمرة واحدة خلال الربع الثاني من عام 2020.

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