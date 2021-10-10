.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "المتقدمة" ترتفع 40% في الربع الثالث إلى 218 مليون ريال

  • الخط
سوق السعودية

أرباح "المتقدمة" ترتفع 40% في الربع الثالث إلى 218 مليون ريال

بسبب ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 39.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 218 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 156 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح "المتقدمة" بنسبة 17.7% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 265 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%.

صندوق النقد الدولي يجتمع اليوم لحسم بقاء مديرته في منصبها  اقتصاد صندوق النقد صندوق النقد الدولي يجتمع اليوم لحسم بقاء مديرته في منصبها 

وأضافت أن صافي الربح في الربع الثالث على أساس سنوي، ارتفع على الرغم من ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 108% و27% على التوالي، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 27%، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 27 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع في مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 195%.

وارتفع صافي أرباح المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 57.2% في التسعة أشهر الأولى من 2021، ليصل إلى نحو 654 مليون ريال مقارنة بنحو 416 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
"تجويع الفيروس".. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كوفيد 19
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام  في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام 
قبل أن تذهب
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
اكتشف المزيد