أرباح "المتقدمة" ترتفع 40% في الربع الثالث إلى 218 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 39.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 218 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 156 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح "المتقدمة" بنسبة 17.7% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 265 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%.

وأضافت أن صافي الربح في الربع الثالث على أساس سنوي، ارتفع على الرغم من ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 108% و27% على التوالي، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 27%، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 27 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع في مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 195%.

وارتفع صافي أرباح المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 57.2% في التسعة أشهر الأولى من 2021، ليصل إلى نحو 654 مليون ريال مقارنة بنحو 416 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.