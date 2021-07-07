رئيس "المتقدمة" للعربية: أرباح مصنع كوريا تظهر في نتائج الربع الثالث

قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن شركة "المتقدمة"، حققت أفضل نتائج في تاريخها في الربع الثاني من العام الجاري.

استهلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات نتائج الشركات السعودية للربع الثاني من 2021، بأرباح أفضل من متوسط التوقعات، وصلت إلى 265 مليون ريال بنمو نسبته 71% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.

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وأضاف رئيس الشركة، أن تلك النتائج جاءت بسبب تحسن الأسعار في الأسواق والعودة للنمو الاقتصادي في العالم رغم جائحة كورونا، والإيقاف المجدول للصيانة في الربعين الأول والثاني.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار عالمياً ساعد كثيراً في تلك النتائج مع جهود الشركة المستمرة في الذهاب إلى أفضل الأسواق المناسبة لها في الأسعار.

وأشار إلى التأثر بالإيجاب نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني ونهاية الربع الأول، لا سيما مع توقف إنتاج نفط ولاية تكساس الأميركية لمدة أسبوع، وتوقف إنتاج نحو 7% من البولي بروبلين في العالم، ومع تحسن أسعار البترول تحسنت أسعار المنتجات نظراً لاعتماد المنتجين على أسعار النافتا في التسعير.

ولفت خليفة الملحم، إلى أن أسعار المنتج شهدت انخفاضاً بنهاية الربع الثاني، لكنها بدأت تعود إلى الاستقرار المائل إلى الصعود، ويتوقع ارتفاعها في الربع الثالث نظراً لأن تأثير أسعار النفط يكون لمدة شهرين على المنتج.

وأوضح رئيس المتقدمة للبتروكيماويات، أن النمو العالمي والانفتاح الاقتصادي سيدعم الطلب خلال الربعين الثالث والرابع وبالتالي استقرار وارتفاع أسعار المنتج.

وعن توسعات الشركة والتكاليف الإضافية للتمويل، قال رئيس "المتقدمة"، إن التكاليف الإضافية للتمويل بسبب التوسعات لن يكون لها أثر كبير على الشركة، نظراً لانخفاض أسعار التمويل، وتعويضها عبر تخفيض التكاليف الإنتاجية وتحسن الأرباح من الاستثمار في المصانع الجديدة بكوريا الجنوبية.

وأضاف أن مصنع البولي بروبلين في كوريا الجنوبية بدأ الإنتاج بالربع الثاني من العام الجاري، وستظهر أرباحه في الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن تكاليف التوسعات تتراوح سنوياً بين 60 إلى 75 مليون ريال.

وأوضح أن الشركة تعتزم اتباع أساليب جديدة ومبتكرة خلال السنة الحالية والقادمة لتوفير ربحية إضافية تعوض تكاليف التمويل.

كانت "المتقدمة"، قد أعلنت عن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين بكوريا الجنوبية، الذي يعد مشروعاً مشتركاً بين كل من شركة "إس كي أدفانسد" المحدودة التي تمتلك فيها المتقدمة 30% من رأس المال من خلال شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وشركة بولي ميراي المحدودة.