أرباح "قطر الوطني" ترتفع 8% خلال 9 أشهر

سجل بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 8% في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 10.3 مليار ريال (2.83 مليار دولار) بدعم نمو القروض.

وأضاف البنك في بيان له على بورصة قطر، اليوم الأحد، أن الأرباح خلال الفترة المذكورة زادت من 9.487 مليار ريال (2.62 مليار دولار) في التسعة أشهر المماثلة من عام 2020.

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وبلغت ربحية السهم 1.03 ريال في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر ‎2021، مقابل ربحية السهم 0.95 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وقال البنك إن القروض والسلف زادت 7% خلال تلك الفترة وارتفع إجمالي الأصول 10% إلى 1084 مليار ريال.

وذكر البنك أن حملته من أجل تحقيق الكفاءة التشغيلية أسفرت عن وفورات في التكاليف وساهمت مع تحسن الإيرادات في تحسين معدل التكاليف إلى الأرباح ليصل إلى 22.5% بدلا من 24.2%.

وأضاف أن أرباح التشغيل في الأشهر التسعة الأولى من 2021 نمت 8% إلى 20.7 مليار ريال.

وقال إن نسبة القروض المتعثرة بلغت 2.3% حتى 30 سبتمبر/أيلول وإن هذا من أدنى المعدلات بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقرر البنك تجنيب 4.5 مليار ريال لتغطية مخصصات خسائر القروض ليرتفع معدل التغطية إلى 112%.

ويملك جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد 50% من أسهم بنك قطر الوطني الذي يخدم أكثر من 20 مليون عميل.