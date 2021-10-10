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تمديد شهر لاتفاقية استحواذ "الحمادي" على 35% من "سدير للأدوية"

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الحمادي للتنمية مناسبة
الحمادي للتنمية والاستثمار
سوق السعودية

تمديد شهر لاتفاقية استحواذ "الحمادي" على 35% من "سدير للأدوية"

اتفاقية شراء كامل حصص مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC)

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار تمديد اتفاقية شراء نسبة 35% من شركة سدير للأدوية، لمدة شهر.

وفي يوليو الماضي، قالت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إنها وقعت اتفاقية شراء كامل حصص مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) والتي تمثل نسبة 35% من شركة أدوية سدير للأدوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة.

وقد عينت الحمادي للتنمية مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للصفقة. ومن أهم شروط المذكرة الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة لأوضاع الشركة المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية.

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ويمثل مصنع أدوية السرطان المرحلة الأولى في مجمع مصانع شركة سدير للأدوية، والذي يُعد أكبر مشروع دوائي متخصص في تصنيع علاجات السرطان (الفموية والوريدية) في المملكة العربية السعودية.

ويقع المشروع على مساحة 77 ألف متر مربع، ويتضمن إلى جانب المباني الإدارية مراكز للأبحاث وأكاديمية للتدريب تتماشى عملية الاستحواذ مع خطط النمو المستقبلية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار ولرؤية المملكة 2030 بتوطين الصناعات والتقنيات المتطورة، كما ستوفر فرصة للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية المتخصصة.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الأحد، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الحمادي للتنمية والاستثمار وشركة أدوية سدير للأدوية.

وأفادت الهيئة أن نوع التركز في قطاع الصناعة الدوائية ويتمثل في استحواذ "الحمادي للتنمية" على 35% من حصص شركة سدير للأدوية.

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