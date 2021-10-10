صندوق "ملكية ريت" يوزع 8.8 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من مطلع يوليو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، بإجمالي نحو 8.85 مليون ريال.

وقالت مُلكيّة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، نهاية تداول يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

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وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.30%، ونسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.31% وفقاً لقيمة الأصول في 30 سبتمبر 2021.

ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها نحو 68.109 مليون وحدة، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، بلغت توزيعات الصندوق خلال 9 أشهر من العام الجاري نحو 26.55 مليون ريال.