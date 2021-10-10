مركز سلطان الكويتية تعيد هيكلة ديون بقيمة 254.7 مليون دولار 

وقعت شركة مركز سلطان عقود ثنائية لإعادة هيكلة ديون بقيمة 76.6 مليون دينار (254.7 مليون دولار) مع بنك الكويتي الوطني والبنك الأهلي الكويتي.

وذكرت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، اليوم الأحد، أنه بموجب هذه العقود سيكون الاستحقاق طويل الأجل بعد 10 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات تسدد خلالها مستحقات الفائدة على أن يتم البدء بسداد أصل الدين وفق جدول سداد تصاعدي انطلاقا من العام الرابع.

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وتبلغ الدفعة النهائية في السنة العاشرة 58% من أصل إجمالي الديون.

ومع توقيع هذه العقود تكون الشركة قد انتهت من هيكلة كامل ديونها القائمة في الكويت وسلطنة عمان والبالغة 115 مليون دينار (382.3 مليون دولار).

وتتوقع الشركة أن ينتج عن عملية إعادة الهيكلة انخفاض في المصاريف التمويلية السنوية بمليون دينار.