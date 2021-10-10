"كيمانول" تتحول للربحية بـ74 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" إلى تحقيق صافي أرباح نحو 74.11 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 202.45 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "كيمانول" بنسبة 23.17% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 60.17 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تحقيق الشركة صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن الأداء التشغيلي للشركة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكلٍ عام، مشيرة إلى أن نتائج الربع المماثل من العام السابق تأثرت بانخفاض قيمة بعض أصول الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت أن تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الحالي بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 164.15 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بخسائر نحو 262.34 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وأشارت إلى أن صافي الربح للربع الثالث من العام الحالي والفترة الحالية هما الأعلى تحقيقاً منذ تأسيس الشركة.