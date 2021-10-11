الأهلي الكويتي يصدر سندات رأسمالية بقيمة 166 مليون دولار

قال البنك الأهلي الكويتي، إنه نجح في إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار (166.23 مليون دولار) تستحق بعد 11 عاما وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات.

وذكر البنك في بيان له على بورصة الكويت، اليوم الاثنين، أن السندات صادرة بالدينار الكويتي وتدرج في الشريحة الثانية من ضمن رأس المال.

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وأشار البنك إلى أنه لا يجوز تمديد التاريخ النهائي لاسترداد السندات إلا بموافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت الوطني وهيئة حملة السندات مجتمعين.

وتابع: "تم منح السندات تصنيف سندات مساندة غير مضمونة برتبة "BBB" كما في 23 سبتمبر 2021 من وكالة كابيتال إنتليغانس".

وأوضح البنك أنه سيستخدم عوائد إصدار السندات لزيادة الشريحة الثانية من رأسمال البنك من أجل تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك عملا بالأطر الصادرة عن بازل 3 ولأغراض البنك العامة.

وقام بدور مديري الإصدار ووكلاء الاكتتاب كل من شركات (أهلي كابيتال للاستثمار، وكامكو للاستثمار، المركز المالي الكويتي، والوطني للاستثمار).