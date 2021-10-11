3 نوفمبر.. مساهمو "الخليج للتدريب" يناقشون زيادة رأس المال بـ200 مليون ريال

دعا مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم "الخليج للتدريب" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 3 نوفمبر 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الشركة تهدف من زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الاستحواذ على أصول في مجال التعليم.

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وأضافت أن ذلك سيكون عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 20 مليون سهم عادي.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتصوت الجمعية على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال، وتعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

يذكر أن رأسمال الشركة الحالي يبلغ 450 مليون ريال.