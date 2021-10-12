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وكالة "سمة" تصدر أول تصنيف ائتماني لـ"الكثيري القابضة"

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الكثيري القابضة مناسبة
الكثيري القابضة
سوق السعودية

وكالة "سمة" تصدر أول تصنيف ائتماني لـ"الكثيري القابضة"

بنظرة مستقبلية مستقرة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الكثيري القابضة، عن حصولها على تصنيف ائتماني طويل الأجل فئة "-BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة سمة للتصنيف.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت أيضا على تصنيف كيان قصير الأجل "T-4" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت الشركة بأن التصنيف طويل الأجل "-BBB" يشير إلى الجدارة الائتمانية الكافية، وإلى درجة متوسطة من مخاطر الائتمان المتعلقة بالمصدرين الآخرين أو الالتزامات في المملكة العربية السعودية.

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كما يشير التصنيف قصير الأجل "T-4" إلى القدرة المعتدلة على سداد الالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين أو الالتزامات في الوقت المناسب.

ويعد هذا أول تصنيف تحصل عليه "الكثيري القابضة" من وكالة سمة للتصنيف.

ووكالة سمة للتصنيف الائتماني هي أول وكالة تصنيف سعودية مرخصة لتقديم أعمال التصنيف الائتماني، وتمت الموافقة على إنشائها من قبل هيئة السوق المالية في 7 يناير عام 2016.

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