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"بنية" التابعة لـ"العقارية السعودية" توقع عقدا بـ 432 مليون ريال

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سوق السعودية

"بنية" التابعة لـ"العقارية السعودية" توقع عقدا بـ 432 مليون ريال

مدة العقد تصل لـ 478 يوما

دبي - العربية.نت

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قالت الشركة "العقارية السعودية"، إن شركتها التابعة "العقارية السعودية للبنية التحتية" (بنية) المملوكة لها بنسبة 60% وقعت عقداً مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لتنفيذ أعمال بنية تحتية لوادي حنيفة، بقيمة إجمالية بلغت 432.063 مليون ريال.

وأضافت "العقارية السعودية" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مدة العقد 478 يوماً، موضحة أن المشروع يتضمن القيام بتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المياه والصرف وتصريف مياه الأمطار والري وإنارة الشوارع وما يرتبط بها من أعمال.

وذكرت الشركة أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على الربع الرابع من عام 2021 وعام 2022، مضيفة أن "الشركة العقارية السعودية وهيئة تطوير بوابة الدرعية أطراف ذات علاقة في الاتفاقية".

وتعد شركة "بنية" إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، وتتخصص في أعمال الطرق، والجسور، والأنفاق، وإنشاء وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء وتمديد شبكات النقل وتوزيع الطاقة والكهرباء وشبكات الاتصالات، وإنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وشبكات الري وإحيائها، وإنشاء السدود، وتصنيع وبيع الخرسانة الجاهزة ومسبقة الصنع لأغراض أعمال البنية التحتية.

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