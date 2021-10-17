أرباح "الدريس" ترتفع 28% في الربع الثالث إلى 47 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 28.45% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 47.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 36.9 مليون ريال صافي الأرباح في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 31.7% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 36 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "الدريس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وزيادة الإيرادات الأخرى.

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية.

وارتفع صافي أرباح "الدريس" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 50.37% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 122.7 مليون ريال، مقابل 81.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.