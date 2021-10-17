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"سدافكو" تعتزم شراء 2.7 مليون سهم خزينة

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سدافكو
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"
سوق السعودية

"سدافكو" تعتزم شراء 2.7 مليون سهم خزينة

مجلس إدارة الشركة يعتبر أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية على شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز 8.46% من رأس المال، وبعدد يصل إلى 2,749,750 سهم من أسهم الشركة، وذلك بغرض استخدامها كأسهم خزينة خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية القادمة، وذلك حسب متطلبات المادة (12-4) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك مع الأخذ في الاعتبار ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات عشرة 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء.

وأشارت الشركة إلى أنه في السابق اشترت ما نسبته 1.539% من الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عُقدت في 18 ديسمبر 2018.

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تحتفظ الشركة حاليا بعدد 500,250 سهماً من أسهمها العادية بنسبة 1.539% كأسهم خزينة.

وأوضحت "سدافكو"، أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة، نظرًا لأن مجلس إدارة الشركة يعتبر أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

تراجع سهم "سدافكو" بنسبة 1.13% إلى 157.2 ريال في ختام تعاملات اليوم الأحد.

ولا تكون الأسهم المشتراة لها أصوات في جمعيات المساهمين.

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