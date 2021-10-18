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أرباح "الخزف السعودي" ترتفع 61.4% في الربع الثالث

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الخزف السعودي
الخزف السعودي
سوق السعودية

أرباح "الخزف السعودي" ترتفع 61.4% في الربع الثالث

لتسجل 52.39 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخزف السعودي، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 61.4% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 52.39 مليون ريال، مقارنة بنحو 32.46 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الخزف السعودي بنسبة 17.27% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح بنحو 63.33 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الخزف السعودي، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب في تحسن الأداء وتحقيق زيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن في هوامش الربحية.

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وتابعت الشركة: "شهد الربع الحالي انخفاضا في المصاريف البيعية والتسويقية وكذلك المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

وأفادت البيانات، بأن صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة زاد بنسبة 275.92% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 186.67 مليون ريال، قياسا على 49.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.7% في التسعة أشهر إلى 1.156 مليار ريال، قياسا على 1.148 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

ولفتت الشركة إلى أن أرقام المقارنة لربحية السهم تمت إعادة احتسابها بسبب زيادة رأس المال والذي أثر على متوسط عدد الأسهم.

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