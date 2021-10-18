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أرباح "ينساب" تنخفض 8% في الربع الثالث لـ179.8 مليون ريال 

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ينساب
ينساب
سوق السعودية

أرباح "ينساب" تنخفض 8% في الربع الثالث لـ179.8 مليون ريال

قياساً على 195.6 مليون ريال أرباح الربع الثالث من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، انخفاض الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 8.07% إلى 179.8 مليون ريال، قياسا على 195.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 69.84%، مقارنة مع 596.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة كما هو معلن عنه بتاريخ 11 يوليو 2021.

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وأشارت الشركة أيضا إلى ارتفاع متوسط أسعار بعض مواد اللقيم، علماً أن ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات أسهم في الحد من هذا الانخفاض.

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعا بنسبة 23.52% خلال الربع الثالث إلى 1.779 مليار ريال، مقارنة مع 1.44 مليار ريال في الربع الثالث 2020، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 10.25% قياسا على الربع الثاني من 2021 حيث بلغت 1.983 مليار ريال.

وعلى صعيد نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، ارتفعت أرباح "ينساب" بنسبة 246.88% إلى 1.196 مليار ريال، مقارنة مع 344.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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