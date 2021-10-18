"الآمار" السعودية للتوكيلات الغذائية تدرس طرحاً عاماً أولياً

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة الآمار الغذائية السعودية، التي تقوم بدور الوكيل المشغل لسلسلة مطاعم دومينوز بيتزا في المنطقة، تدرس بيع أسهم في طرح عام أولي من شأنه أن يسمح لمجموعة كارلايل ببيع جزء من حصتها.

وقالت المصادر لرويترز، إن الآمار الغذائية تعاقدت مع بنك إتش.إس.بي.سي لترتيب بيع الأسهم. وأضافت أن الدراسة في مراحلها الأولية وأنه لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن.

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ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق. وامتنع بنك إتش.إس.بي.سي عن التعليق. كما لم ترد مجموعة كارلايل، التي تدير استثمارات قيمتها 276 مليار دولار وتملك 42% من الآمار، على طلب للتعليق.

والامار هي المشغل الرئيسي لسلسلة دومينوز بيتزا الأميركية التي لها 455 فرعا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. كما تملك الشركة حقوق تشغيل سلسلة دانكن دونتس الأميركية في شمال أفريقيا.

وكانت كارلايل استثمرت في الآمار في العام 2011 بالاستحواذ على حصة تمثل 42% منها مقابل مبلغ لم يكشف عنه من عائلة الجماز.

وقالت المصادر إن مجموعة كارلايل ستستغل الطرح العام الأولي لتنفيذ تخارج جزئي من الشركة وقال أحد المصادر إنها تنوي بيع نحو 30% من الشركة. وأضافت المصادر أن عائلة الجماز تهدف للاحتفاظ بحصة الأغلبية.

وعادة ما تسعى شركات الاستثمار المباشر للتخارج من استثماراتها بعد ما يتراوح بين خمسة وسبعة أعوام.

وقالت شركة جيه.إل.إل الاستشارية في تقرير العام الماضي إن صناعة الأغذية والمشروبات السعودية هي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقدرت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن الإنفاق على الخدمات الغذائية سينمو ستة في المئة سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية، التي صعدت فيها الأسهم أكثر من 35% هذا العام، عددا من الطروحات الجديدة خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة بما فيها شركة تداول صاحبة بورصة الأسهم والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وفي سبتمبر/أيلول قالت هيئة سوق المال السعودية إن نحو 45 شركة تنتظر الموافقة على طرح أسهم.