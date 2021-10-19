أرباح "سلوشنز" ترتفع 7% إلى 257 مليون ريال بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 7.08% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 257 مليون ريال، مقارنة بقيمة 240 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بنسبة 0.39% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 256 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2021، بمبلغ 17 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 6.7% ما يعادل 29 مليون ريال نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 0.46% ما يعادل 9 ملايين ريال، وانخفاض تكاليف الإيرادات بنسبة 1.3%.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 6.5 مليون ريال، بسبب ارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 18.7 مليون ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 17.2 مليون ريال والذي قابله انخفاض في مصروف انخفاض القيمة في المدينون وأصول العقد بمبلغ 29.4 مليون ريال.

وارتفعت أرباح "سلوشنز" بنسبة 14.3% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 718 مليون ريال، مقابل 628 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.