أرباح "سدافكو" تنخفض 23.5% في 3 أشهر لـ53.7 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 23.56% في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2021، لتسجل 53.7 مليون ريال، مقابل 70.26 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 41.33%، قياسا على أرباح بقيمة 37.99 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

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وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن النتائج تأثرت ببعض العوامل السلبية والتي ترى تلاشيا لبعض العوامل منها عودة الدراسة الحضورية للمدارس، والتخفيف من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وانخفاض سلوك الخصم غير العقلاني، وكل ذلك له الأثر الإيجابي في تحقيق نتائج أعمال أفضل.

وتوقعت الشركة أن تظل أسعار المواد الخام مرتفعة في عام 2022، بينما سيبقى التحدي مستمرا في ما يخص تكلفة الخدمات اللوجستية العالمية.

وأكدت الشركة أن هناك تحسنا جوهريا مقارنة بالربع الأول المنتهي في يونيو 2021، مضيفة: "لقد نجحنا في الحفاظ على الإيرادات بما يتماشى مع العام الماضي، كما بدأت المنتجات الجديدة في تحقيق عوائد".

وبلغ هامش الربح الإجمالي مستوى 31% في الربع الثاني، مقابل 33% لنفس الربع من العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مساهمة مبيعات الآيس كريم الأكثر ربحية.

وعلى صعيد نتائج الأعمال للنصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2021، انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 34.86% إلى 91.7 مليون ريال، مقابل 140.79 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.