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15 نوفمبر.. مساهمو "سدافكو" يصوتون على شراء 2.7 مليون سهم خزينة

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سدافكو
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"
سوق السعودية

15 نوفمبر.. مساهمو "سدافكو" يصوتون على شراء 2.7 مليون سهم خزينة

مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة

دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 15 نوفمبر 2021، للتصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز 8.46% من رأس المال، وبعدد يصل إلى 2,749,750 سهما من أسهم الشركة.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وذكرت "سدافكو" في بيان سابق، أن ذلك مع الأخذ في الاعتبار ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات عشرة 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء.

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وأشارت الشركة إلى أنه في السابق اشترت ما نسبته 1.539% من الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عُقدت في 18 ديسمبر 2018.

تحتفظ الشركة حاليا بعدد 500,250 سهماً من أسهمها العادية بنسبة 1.539% كأسهم خزينة.

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