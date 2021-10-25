أرباح "زهرة الواحة" الفصلية ترتفع 3.8%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 3.79% في الربع الثالث من 2021، لتصل إلى 7.47 مليون ريال، مقارنة بنحو 7.19 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الواحة" بنسبة 54.1% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 16.27 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت زهرة الواحة للتجارة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي ربح الشركة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل.

أما حول أسباب التراجع قياسا على الربع الثاني من العام الحالي، أوضحت الشركة أن ذلك يرجع إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وزيادة مصروفات البيع والتوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض الإيرادات الأخرى، وكذلك انخفاض أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من المحفظة الاستثمارية.

وأظهرت النتائج، نمو صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 64.87% إلى 44.07 مليون ريال، مقارنة مع 26.729 مليون ريال في الفترة المناظرة من عام 2020.

وسجلت مبيعات الشركة ارتفاعا بنسبة 22.29% خلال فترة التسعة أشهر إلى 408.21 مليون ريال، قياسا على 333.79 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام.