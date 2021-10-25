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أرباح "زين السعودية" ترتفع هامشياً في الربع الثالث لـ60.4 مليون ريال

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زين السعودية
زين السعودية
سوق السعودية

أرباح "زين السعودية" ترتفع هامشياً في الربع الثالث لـ60.4 مليون ريال

قياسا على 60.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة هامشيا بنسبة 0.33% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 60.4 مليون ريال، قياسا على 60.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وسجل صافي الأرباح ارتفاعا بنسبة 45% في الربع الثالث من العام 2021، مقارنة بأرباح عند 41.65 مليون ريال مسجلة في الربع الثاني من نفس العام.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها حافظت على مستويات الربحية في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى زيادة الإيرادات بنسبة 3% وبإجمالي 56 مليون ريال جراء نمو إيرادات قطاع الأعمال وشبكة الجيل الخامس.

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وأشارت الشركة إلى زيادة تكلفة الإيرادات بنسبة 12% والبالغة 78 مليون ريال، نتيجة للمخصصات المعكوسة خلال الربع الثالث من العام السابق والمكاسب الناتجة من إعادة جدولة تمويل المرابحة خلال الربع المماثل من العام السابق بـ 136 مليون ريال.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بـ 61 مليون ريال، كما تراجعت مصاريف التمويل بـ 90 مليون ريال. ويعود ذلك إلى تخفيض إجمالي ديون الشركة الناتجة عن عملية إعادة هيكلة رأس المال خلال الربع الأخير من 2020.

وأفادت البيانات بأن صافي الأرباح في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي انخفضت بنسبة 36.16% إلى 143 مليون ريال، مقارنة مع 224 مليون ريال في التسعة أشهر المماثلة من 2020.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 0.64% في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مسجلة 5.818 مليار ريال، مقابل 5.856 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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