أرباح "معادن" تتضاعف إلى 1.27 مليار ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19549% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "معادن" بنسبة 15.15% مقارنة بصافي ربح 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وارتفاع الحصة في صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن، وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض التكاليف المتمثلة في مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 3% والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6% ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 14% وتكلفة التمويل بنسبة 11%.

وتحولت الشركة للربحية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.14 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 780.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.