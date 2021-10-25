.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "معادن" تتضاعف إلى 1.27 مليار ريال في الربع الثالث

  • الخط
شركة التعدين العربية السعودية معادن
شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
سوق السعودية

أرباح "معادن" تتضاعف إلى 1.27 مليار ريال في الربع الثالث

بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19549% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "معادن" بنسبة 15.15% مقارنة بصافي ربح 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وارتفاع الحصة في صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن، وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى.

أرباح "زين السعودية" ترتفع هامشياً في الربع الثالث لـ60.4 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح "زين السعودية" ترتفع هامشياً في الربع الثالث لـ60.4 مليون ريال

وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض التكاليف المتمثلة في مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 3% والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6% ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 14% وتكلفة التمويل بنسبة 11%.

وتحولت الشركة للربحية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.14 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 780.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد