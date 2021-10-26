أرباح "المصافي" ترتفع 114% في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة المصافي العربية السعودية "المصافي" بنسبة 114.4% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 827.94 ألف ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 386.08 ألف ريال أرباح الربع الثالث من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "المصافي" بنسبة 88.4% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 7.13 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "المصافي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى استدراك مخصصات انتفى الغرض منها (الضمان البنكي للشركة العربية للسلفونات) بمبلغ 1.529 مليون ريال.

فيما أرجعت أسباب انخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى حصول الشركة في الربع السابق على توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2021 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 7,597,240 ريال.

وأفادت الشركة بأن أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفعت بنسبة 28.22% إلى 8.187 مليون ريال، مقارنة مع 6.38 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وسجلت مبيعات الشركة نموا بنسبة 3.1% في التسعة أشهر الأولى من العام إلى 8.79 مليون ريال، قياسا على 8.52 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.