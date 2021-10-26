أوبر تدشن خدمة توصيل البقالة في 15 دقيقة للمرة الأولى بأوروبا

تتولى أوبر مهام شركات أوروبية ناشئة في مجال توصيل منتجات البقالة المزدحم، من خلال خدمة في باريس تشحن البضائع الأساسية إلى أبواب المتسوقين في أقل من 15 دقيقة.

وقالت الشركة الأميركية لخدمات النقل وتوصيل الطعام، إنها وسعت شراكتها مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الفرنسية كارفور لإطلاق الخدمة، والتي تسمى كارفور سبرينت. وستكون متاحة على تطبيق Uber Eats اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

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وبدلاً من إرسال سعاة إلى متاجر كارفور، تعتمد أوبر على شبكة من ما يسمى بالمتاجر المظلمة - مستودعات صغيرة حيث يقوم ملتقطو الشحن والتعبئة بإعداد الطلبات للتسليم - والتي تديرها شركة Cajoo الفرنسية الناشئة.

عقدت كارفور شراكة مع Cajoo في وقت سابق من هذا العام، لمساعدتها على تقديم خدمة التوصيل السريع الخاصة بها. وتساهم كارفور بحصة أقلية في Cajoo.

شهدت أوروبا في الآونة الأخيرة طوفاناً من شركات البقالة الناشئة، مدفوعة بالطلب المتزايد خلال وباء فيروس كورونا، ومئات الملايين من الدولارات في شكل رأس مال استثماري.

وجمعت شركة Getir التركية 550 مليون دولار بتقييم 7.5 مليار دولار في شهر يونيو، بينما أغلقت شركة Gorillas الألمانية مؤخراً جولة تمويل بقيمة مليار دولار بقيادة شركة توصيل الطعام Delivery Hero، مقدرة الشركة بمبلغ 3.1 مليار دولار.

في باريس، ستواجه أوبر وجهاً لوجه Getir وGorillas وZapp الناشئة في المملكة المتحدة وشركة Yandex الروسية العملاقة للتكنولوجيا.

وتشارك شركات توصيل الطعام الأوروبية أيضاً في هذا الحدث، حيث أطلقت Deliveroo ومقرها المملكة المتحدة، خدمة توصيل البقالة السريعة الخاصة بها بالشراكة مع بائع التجزئة Morrisons.

قال النقاد إن شركات توصيل البقالة السريعة ستكافح من أجل أن تصبح شركات مستدامة، بسبب التكاليف المرتفعة المطلوبة للتوسع والتنافس مع كبار تجار التجزئة الحاليين.

وكانت شركة أوبر تركز بشكل أعمق على توصيل المواد الغذائية والبقالة خلال العام الماضي، حيث انخفض الطلب على أعمال النقل التشاركي بشكل كبير بسبب إغلاقات كورونا.

وقالت أوبر إن شراكتها الجديدة مع كارفور ستتيح للمستخدمين طلب ما يقرب من 2000 عنصر من الضروريات اليومية، بما في ذلك الفاكهة والخضروات والسلع الجافة ومستلزمات التنظيف. وتخزن Cajoo العناصر في 9 من متاجرها المظلمة في العاصمة الفرنسية.

وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت الشركتان في شراكة للسماح للمستخدمين بطلب البقالة عبر الإنترنت من ما يقرب من 2000 متجر، حيث قالت أوبر إنها تخطط لتوسيع خدمات Carrefour Sprint في مدن فرنسية أخرى بما في ذلك ليون وبوردو وتولوز في الأسابيع المقبلة.

بدورها، قالت المديرة العامة الإقليمية لشركة أوبر ديليفري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، إيف هنريكسون: "على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، أصبح الناس يتوقعون بشكل متزايد تسليماً سريعاً وموثوقاً للضروريات اليومية إلى عتبة بيوتهم.. في أوروبا وحدها، شهدنا زيادة ثلاثية في الطلب على توصيل البقالة".